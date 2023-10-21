У Росії два дні не могли знайти засновника проєкту про жертв політичних репресій
Засновник російського проєкту про жертв політичних репресій "Бессмертный барак" Андрій Шалаєв зник після того, як 19 жовтня його затримали в Твері. Згодом він знайшовся.
Джерело: "Медуза" з посиланням на повідомлення проєкту "Бессмертный барак" і "ОВД-Инфо", "Новая газета Европа"
Деталі: 19 жовтня Шалаєв повідомив "ОВД-Инфо", що його затримали на вокзалі в Твері, коли він чекав на потяг у кафе. Він розповідав, що на нього хотіли скласти протокол за статтею про появу в громадських місцях у стані сп'яніння (стаття 20.21 КпАП).
Востаннє він виходив на зв'язок увечері того ж дня.
Удень 19 жовтня Шалаєв показував французьким журналістам розстрільні полігони в Твері.
Дослівно "Бессмертный барак": "На даний момент ми не знаємо про місцезнаходження Андрія. Телефон його недоступний. Усі відділи поліції, ІТТ, спецприймальник, ФСБ, СК та інші відповідають адвокату і батькові Андрія, що такого не доставляли. До медичних установ додзвонитися не вдалося, жоден номер телефону не відповідає".
Оновлено: Пізніше "Новая газета Европа" з посиланням на RusNews і пошуково-рятувальний загін "Сова" повідомила, що Шалаєв знайшовся.
RusNews стверджує, що активіста відпустили через два дні після затримання, зараз він уже не в Твері. Де весь цей час перебував Шалаєв і як його виявили, не уточнюється.
Довідка: "Бессмертный барак" – створений 2015 року громадський проєкт, який збирає документи, фотографії та спогади про жертв політичних репресій у СРСР.