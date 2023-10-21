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У Росії два дні не могли знайти засновника проєкту про жертв політичних репресій

Катерина ТищенкоСубота, 21 жовтня 2023, 20:42
У Росії два дні не могли знайти засновника проєкту про жертв політичних репресій
Андрей Шалаев, фото: "Бессмертный барак"

Засновник російського проєкту про жертв політичних репресій "Бессмертный барак" Андрій Шалаєв зник після того, як 19 жовтня його затримали в Твері. Згодом він знайшовся.

Джерело: "Медуза" з посиланням на повідомлення проєкту "Бессмертный барак" і "ОВД-Инфо", "Новая газета Европа"

Деталі: 19 жовтня Шалаєв повідомив "ОВД-Инфо", що його затримали на вокзалі в Твері, коли він чекав на потяг у кафе. Він розповідав, що на нього хотіли скласти протокол за статтею про появу в громадських місцях у стані сп'яніння (стаття 20.21 КпАП).

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Востаннє він виходив на зв'язок увечері того ж дня.

Удень 19 жовтня Шалаєв показував французьким журналістам розстрільні полігони в Твері.

Дослівно "Бессмертный барак": "На даний момент ми не знаємо про місцезнаходження Андрія. Телефон його недоступний. Усі відділи поліції, ІТТ, спецприймальник, ФСБ, СК та інші відповідають адвокату і батькові Андрія, що такого не доставляли. До медичних установ додзвонитися не вдалося, жоден номер телефону не відповідає".

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Оновлено: Пізніше "Новая газета Европа" з посиланням на RusNews і пошуково-рятувальний загін "Сова" повідомила, що Шалаєв знайшовся.

RusNews стверджує, що активіста відпустили через два дні після затримання, зараз він уже не в Твері. Де весь цей час перебував Шалаєв і як його виявили, не уточнюється.

Довідка: "Бессмертный барак" – створений 2015 року громадський проєкт, який збирає документи, фотографії та спогади про жертв політичних репресій у СРСР.

Теми: Росія
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