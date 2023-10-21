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В России два дня не могли найти основателя проекта о жертвах политических репрессий

Катерина ТищенкоСуббота, 21 октября 2023, 20:42
В России два дня не могли найти основателя проекта о жертвах политических репрессий
Андрій Шалаєв, фото: "Бессмертный барак"

Основатель российского проекта о жертвах политических репрессий "Бессмертный барак" Андрей Шалаев пропал после того, как 19 октября его задержали в Твери. Позже он нашелся. 

Источник: "Медуза" со ссылкой на сообщение проекта "Бессмертный барак" и "ОВД-Инфо", "Новая газета Европа"

Детали: 19 октября Шалаев сообщил "ОВД-Инфо", что его задержали на вокзале в Твери, когда он ждал поезда в кафе. Он рассказывал, что на него хотели составить протокол по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения (статья 20.21 КоАП).

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Последний раз он выходил на связь вечером того же дня.

Днем 19 октября Шалаев показывал французским журналистам расстрельные полигоны в Твери.

Дословно "Бессмертный барак": "На данный момент мы не знаем о местонахождения Андрея. Телефон его недоступен. Все отделы полиции, ИВС, спецприемник, ФСБ, СК и прочие отвечают адвокату и отцу Андрея, что такого не доставляли. До медицинских учреждений дозвониться не удалось, ни один номер телефона не отвечает".

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Обновлено: Позже "Новая газета Европа" со ссылкой на RusNews и поисково-спасательный отряд "Сова" сообщила, что Шалаев нашелся.

RusNews утверждает, что активиста отпустили спустя два дня после задержания, сейчас он уже не в Твери. Где все это время находился Шалаев и как его обнаружили, не уточняется.

Справка: "Бессмертный барак" — созданный в 2015 году общественный проект, который собирает документы, фотографии и воспоминания о жертвах политических репрессий в СССР.

Темы: Росcия
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