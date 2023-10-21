У всьому Бердянську чули потужний вибух – адміністрація
Субота, 21 жовтня 2023, 18:22
У тимчасово окупованому Бердянську в суботу пролунав потужний вибух.
Джерело: голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна, мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram
Дослівно Галіціна: "У Бердянську вибух. За повідомленнями містян, гучно було у всіх мікрорайонах.
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Чекаємо на подробиці та офіційні підтвердження від військових".
Деталі: Мер Мелітополя Іван Федоров також повідомив із посиланням на мешканців про потужний вибух у Бердянську та опублікував фото наслідків.