У всьому Бердянську чули потужний вибух – адміністрація

"Приліт" у Бердянську, фото з Telegram Івана Федорова

У тимчасово окупованому Бердянську в суботу пролунав потужний вибух.

Джерело: голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна, мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Дослівно Галіціна: "У Бердянську вибух. За повідомленнями містян, гучно було у всіх мікрорайонах.

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Чекаємо на подробиці та офіційні підтвердження від військових".

Деталі: Мер Мелітополя Іван Федоров також повідомив із посиланням на мешканців про потужний вибух у Бердянську та опублікував фото наслідків.