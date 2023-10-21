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Во всем Бердянске слышали мощный взрыв – администрация

Катерина ТищенкоСуббота, 21 октября 2023, 18:22
Во всем Бердянске слышали мощный взрыв – администрация
"Прилет" в Бердянске, фото из Telegram Ивана Федорова

Во временно оккупированном Бердянске в субботу прогремел мощный взрыв.

Источник: глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина, мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Дословно Галицина: "В Бердянске взрыв. По сообщениям горожан, громко было во всех микрорайонах.

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Ждем подробностей и официальных подтверждений от военных".

Детали: Мэр Мелитополя Иван Федоров также сообщил со ссылкой на жителей о мощном взрыве в Бердянске и опубликовал фото последствий.

Темы: Бердянсквзрыввойна
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