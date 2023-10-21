Росія скоїла в Україні вже 2500 екологічних злочинів – міністр

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вчинила в Україні 2500 екологічних злочинів.

Джерело: перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, генпрокурор Андрій Костін під час конференції United for Justice.United for Nature, передає Укрінформ

Пряма мова Свириденко: "Війна триває, і Росія продовжує скоювати злочини, завдаючи шкоди щодня… 2500 екологічних злочинів задокументовано".

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Деталі: Свириденко також наголосила, що кожен день війни – це приблизно 120 мільйонів євро завданих збитків.

У свою чергу, генпрокурор Андрій Костін наголосив, що Росія має заплатити за збитки, які вона завдала війною українському довкіллю.

Пряма мова Костіна: "Ми всі погоджуємося, що РФ як держава має заплатити за шкоду та збитки, спричинені українському довкіллю цією війною".

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Більше деталей: Очільник ОГП наголосив, що без конфіскації суверенних російських активів Україні буде дуже складно гарантувати, що ці збитки буде компенсовано.

Він поінформував, що українські правоохоронці встановлюють стандарти розслідування та притягнення до відповідальності винних за злочини проти довкілля як воєнні злочини і винних за злочин екоциду.

"І ми віримо, що цей злочин (екоциду – ред.) буде одним із зафіксованих міжнародних злочинів. Ми віримо, що його буде включено у Римський статут. Ми знаємо, що це важливо", – зазначив генпрокурор.