Россия совершила в Украине уже 2500 экологических преступлений – министр

С начала полномасштабного вторжения Россия совершила в Украине 2500 экологических преступлений.

Источник: первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, генпрокурор Андрей Костин во время конференции United for Justis.United for Nature, передает Укринформ

Прямая речь Свириденко: "Война продолжается, и Россия продолжает совершать преступления, нанося ущерб ежедневно ... 2500 экологических преступлений задокументировано".

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Детали: Свириденко также отметила, что каждый день войны - это примерно 120 миллионов евро нанесенного ущерба.

В свою очередь, генпрокурор Андрей Костин отметил, что Россия должна заплатить за ущерб, который она нанесла войной украинской окружающей среде.

Прямая речь Костина: "Мы все согласны, что РФ как государство должно заплатить за ущерб и убытки, причиненные украинской окружающей среде этой войной".

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Больше деталей: Глава ОГП отметил, что без конфискации суверенных российских активов Украине будет очень сложно гарантировать, что эти убытки будут компенсированы.

Он сообщил, что украинские правоохранители устанавливают стандарты расследования и привлечения к ответственности виновных за преступления против окружающей среды как военные преступления и виновных за преступление экоцида.

"И мы верим, что это преступление (экоцида - ред.) будет одним из зафиксированных международных преступлений. Мы верим, что оно будет включено в Римский статут. Мы знаем, что это важно", - отметил генпрокурор.