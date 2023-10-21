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Російський олігарх хвалився, що став тіньовим власником всієї медіагрупи Forbes – WP

Катерина ТищенкоСубота, 21 жовтня 2023, 19:38
Російський олігарх хвалився, що став тіньовим власником всієї медіагрупи Forbes – WP
Магомед Мусаєв, фото ТАСС

Російський олігарх, власник російського Forbes Магомед Мусаєв у приватних розмовах із партнерами стверджував, що став тіньовим власником глобальної медіагрупи Forbes.

Джерело: The Washington Post із посиланням на джерела, а також п'ять аудіозаписів і відеозапис, на яких Мусаєв говорить про угоду, директор із розвитку Forbes Russia Дмитро Озман у коментарі РБК

Деталі: За даними The Washington Post, у червні Мусаєв заявив партнерам, що він є покупцем Forbes і уклав угоду всього свого життя.

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"Я щойно купив глобальний Forbes", - нібито сказав Мусаєв одному зі своїх партнерів, маючи на увазі Forbes Media Group, до складу якої входить американське видання журналу.

"Ви ж розумієте, коли у вас в руках ключ від найавторитетнішого світового бренду, цей ключ відкриє мені доступ до будь-кого", - говорив також він.

Як свідчать записи, Мусаєв повторював це твердження знову і знову, пише видання. На відеозаписі, який переглянув The Post, він називає бізнесмена Остіна Рассела "обличчям" угоди і наполягає на тому, щоб його власну причетність до неї замовчували.

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У заяві для The Post Рассел заперечив будь-яку причетність Мусаєва або будь-яких російських осіб до цієї угоди.

"Немає жодного долара капіталу від жодного китайського чи російського громадянина або юридичної особи, включно з Мусаєвим", - стведжує Рассел.

У коментарі The Post Мусаєв заявив, що будь-яке припущення про те, що він контролював угоду, є "абсолютною нісенітницею" і "жахливим міфом", і що "в документах [угоди], в будь-якій письмовій формі, моєї участі немає". Він заперечив, що міг сказати своїм партнерам, що купив Forbes, але не відповів на подальші прохання прокоментувати плівки.

У травні видання Axios повідомило, посилаючись на двох неназваних осіб, що Мусаєв залучив Рассела до процесу придбання Forbes, хоча воно не називало Мусаєва інвестором або покупцем. Два керівники, знайомі з ситуацією, повторили це твердження в інтерв'ю The Post.

Директор із розвитку Forbes Russia Дмитро Озман у коментарі РБК заявив, що російський Forbes не має інформації про продаж глобального медіахолдингу Forbes Магомеду Мусаєву.

"Я керую, зокрема, піаром російського Forbes, всередині про угоду нам нічого не відомо. В особистій розмові він (Мусаєв. – РБК) не коментує це питання", – сказав Озман.

Теми: ЗМІРосіяолігархи
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