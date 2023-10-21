Российский олигарх хвастался, что стал теневым владельцем всей медиагруппы Forbes – WP

Российский олигарх, владелец российского Forbes Магомед Мусаев в частных разговорах с партнерами утверждал, что стал теневым владельцем глобальной медиагруппы Forbes.

Источник: The Washington Post со ссылкой на источники, а также пять аудиозаписей и видеозапись, на которых Мусаев говорит о сделке, директор по развитию Forbes Russia Дмитрий Озман в комментарии РБК

Детали: По данным The Washington Post, в июне Мусаев заявил партнерам, что он является покупателем Forbes и заключил сделку всей своей жизни.

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"Я только что купил глобальный Forbes", - якобы сказал Мусаев одному из своих партнеров, имея в виду Forbes Media Group, в состав которой входит американское издание журнала.

"Вы же понимаете, когда у вас в руках ключ от самого авторитетного мирового бренда, этот ключ откроет мне доступ к любому", - говорил также он.

Как свидетельствуют записи, Мусаев повторял это утверждение снова и снова, пишет издание. На видеозаписи, которую просмотрел The Post, он называет бизнесмена Остина Рассела "лицом" сделки и настаивает на том, чтобы его собственную причастность к ней замалчивали.

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В заявлении для The Post Рассел отрицает любую причастность Мусаева или любых российских лиц к этой сделке.

"Нет ни одного доллара капитала ни от одного китайского или российского гражданина или юридического лица, включая Мусаева", - утверждает Рассел.

В комментарии The Post Мусаев заявил, что любое предположение о том, что он контролировал сделку, является "абсолютной чушью" и "ужасным мифом", и что "в документах [сделки], в любой письменной форме, моего участия нет". Он отрицал, что мог сказать своим партнерам, что купил Forbes, но не ответил на дальнейшие просьбы прокомментировать пленки.

В мае издание Axios сообщило, ссылаясь на двух неназванных лиц, что Мусаев привлек Рассела к процессу приобретения Forbes, хотя оно не называло Мусаева инвестором или покупателем. Два руководителя, знакомые с ситуацией, повторили это утверждение в интервью The Post.

Директор по развитию Forbes Russia Дмитрий Озман в комментарии РБК заявил, что российский Forbes не располагает информацией о продаже глобального медиахолдинга Forbes Магомеду Мусаеву.

"Я руковожу в том числе пиаром российского Forbes, внутри о сделке нам ничего не известно. В личном разговоре он (Мусаев. - РБК) не комментирует этот вопрос", - сказал Озман.