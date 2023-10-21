Пропалестинський марш у Лондоні зібрав близько 100 тисяч людей

У центрі Лондона, за даними поліції, близько 100 тисяч людей взяли участь у пропалестинській акції в суботу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на поліцію Лондона

Our colleagues at @NPASLondon really are invaluable on days like today giving us a real time overview of events as they take place on a #PublicOrder day! 🚁



As of 1400 hours we now estimate the numbers in the demonstration to be up to 100,000; the front remains on Whitehall. 👀 pic.twitter.com/waFUXWBXTo Реклама: October 21, 2023

Деталі: Демонстранти зібралися вдень на акцію протесту та пройшли маршем від Мармурової арки в Лондоні до урядового кварталу.

Люди тримали в руках плакати з написом "Вільна Палестина", в той час як інші розгорнули гігантський палестинський прапор і запустили зелені димові шашки.

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Також, повідомляє Sky News, демонстранти скандували: "Від річки до моря Палестина буде вільною" (From the river to the sea, Palestine will be free) – гасло, яке раніше закликали перевірити на антисемітизм.

Over 100,000 People are attending a Pro-Palestinian/Hamas Demonstration today in London. pic.twitter.com/uN7DCkVxhK — OSINTdefender (@sentdefender) October 21, 2023

Поліція Лондона заявила, що під час демонстрації були "осередки безладу і деякі випадки розпалювання ненависті", але загалом акція була законною та минулась без інцидентів.

Що передувало: На тлі дій Ізраїлю у відповідь на напад із боку угруповання ХАМАС у Секторі Гази на початку жовтня європейські країни посилили заходи безпеки через можливу хвилю насильства проти єврейських громад або теракти з боку ісламістських груп.

Загостренням ситуації став вибух у лікарні Аль-Ахлі в Секторі Гази, який забрав життя десятків цивільних. Палестинська влада й арабські країни звинуватили в цьому Ізраїль, натомість ізраїльська сторона й західні країни вважають, що причиною стало падіння випущеної палестинцями ракети.

Ця ситуація спричинилась до хвилі антиізраїльських протестів у арабських країнах із вимогою припинити підтримку Ізраїлю та блокаду Гази.