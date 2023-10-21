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Пропалестинський марш у Лондоні зібрав близько 100 тисяч людей

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 21 жовтня 2023, 20:22
Пропалестинський марш у Лондоні зібрав близько 100 тисяч людей
пропалестинська акція в Лондоні 21 жовтня, фото: PA Images via Getty Images

У центрі Лондона, за даними поліції, близько 100 тисяч людей взяли участь у пропалестинській акції в суботу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на поліцію Лондона

Деталі: Демонстранти зібралися вдень на акцію протесту та пройшли маршем від Мармурової арки в Лондоні до урядового кварталу.

Люди тримали в руках плакати з написом "Вільна Палестина", в той час як інші розгорнули гігантський палестинський прапор і запустили зелені димові шашки.

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Також, повідомляє Sky News, демонстранти скандували: "Від річки до моря Палестина буде вільною" (From the river to the sea, Palestine will be free) – гасло, яке раніше закликали перевірити на антисемітизм.

Поліція Лондона заявила, що під час демонстрації були "осередки безладу і деякі випадки розпалювання ненависті", але загалом акція була законною та минулась без інцидентів.

Що передувало: На тлі дій Ізраїлю у відповідь на напад із боку угруповання ХАМАС у Секторі Гази на початку жовтня європейські країни посилили заходи безпеки через можливу хвилю насильства проти єврейських громад або теракти з боку ісламістських груп.

Загостренням ситуації став вибух у лікарні Аль-Ахлі в Секторі Гази, який забрав життя десятків цивільних. Палестинська влада й арабські країни звинуватили в цьому Ізраїль, натомість ізраїльська сторона й західні країни вважають, що причиною стало падіння випущеної палестинцями ракети.

Ця ситуація спричинилась до хвилі антиізраїльських протестів у арабських країнах із вимогою припинити підтримку Ізраїлю та блокаду Гази.

Теми: Велика БританіяакціїПалестинаСектор Гази
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