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Пропалестинский марш в Лондоне собрал около 100 тысяч человек

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 21 октября 2023, 20:22
Пропалестинский марш в Лондоне собрал около 100 тысяч человек
Пропалестинская акция в Лондоне 21 октября, фото: PA Images via Getty Images

В центре Лондона, по данным полиции, около 100 тысяч человек приняли участие в пропалестинской акции в субботу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на полицию Лондона

Детали: Демонстранты собрались днем на акцию протеста и прошли маршем от Мраморной арки в Лондоне до правительственного квартала.

Люди держали в руках плакаты с надписью "Свободная Палестина", в то время как другие развернули гигантский палестинский флаг и запустили зеленые дымовые шашки.

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Также, сообщает Sky News, демонстранты скандировали: "От реки до моря Палестина будет свободной" (From the river to the sea, Palestine will be free) – лозунг, который ранее призвали проверить на антисемитизм.

Полиция Лондона заявила, что во время демонстрации были "очаги беспорядка и некоторые случаи разжигания ненависти", но в целом акция была законной и прошла без инцидентов.

Что предшествовало: На фоне действий Израиля в ответ на нападение со стороны группировки ХАМАС в секторе Газа в начале октября европейские страны усилили меры безопасности из-за возможной волны насилия против еврейских общин или терактов со стороны исламистских групп.

Обострением ситуации стал взрыв в больнице Аль-Ахли в секторе Газа, который унес жизни десятков гражданских. Палестинские власти и арабские страны обвинили в этом Израиль, а израильская сторона и западные страны считают, что причиной стало падение выпущенной палестинцами ракеты.

Эта ситуация привела к волне антиизраильских протестов в арабских странах с требованием прекратить поддержку Израиля и блокаду Газы.

Темы: ВеликобританияакцииПалестинаСектор Газа
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