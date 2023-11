Пропалестинский марш в Лондоне собрал около 100 тысяч человек

В центре Лондона, по данным полиции, около 100 тысяч человек приняли участие в пропалестинской акции в субботу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на полицию Лондона

Our colleagues at @NPASLondon really are invaluable on days like today giving us a real time overview of events as they take place on a #PublicOrder day! 🚁



As of 1400 hours we now estimate the numbers in the demonstration to be up to 100,000; the front remains on Whitehall. 👀 pic.twitter.com/waFUXWBXTo

Реклама: