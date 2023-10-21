Россияне ударили по терминалу "Новой почты" на Харьковщине, есть погибшие и раненые

Российская ракета попала в терминал "Новой почты" на Харьковщине, есть погибшие, известно о 13 пострадавших.

Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов

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Дословно Зеленский: "Харьковщина. Российская ракета ударила по терминалу "Новой почты". Обычный гражданский объект. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким!

По состоянию на данный момент известно о 13 пострадавших. На месте работают все службы, продолжается спасательная операция".

Детали: Зеленский подчеркнул, что нужно увеличивать давление на государство-террориста.

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"Нужно ежедневно отвечать на российский террор нашими результатами на передовой. Нужно укреплять единение мира в противостоянии террору еще больше. И мы это делаем. России ничего не удастся достичь террором и убийствами. Конец для всех террористов один: ответственность за содеянное", - подчеркнул он.

Позже председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара оккупантов по терминалу "Новой почты" в Харьковском районе 6 человек погибли, уже 14 человек госпитализировали с ранениями.

Среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии. Профильные службы продолжают работать на месте и ликвидировать последствия.

Что предшествовало: Ранее в субботу вечером председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов сообщили, что российские войска наносят ракетные удары по областному центру.