Через безпілотники та балістичні ракети була оголошена тривога у частині областей
Неділя, 22 жовтня 2023, 01:05
У ніч на 22 жовтня близько 1.00 в частині областей була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістичного озброєння та ударних безпілотників. Близько 4.00 тривогу скасували.
Джерело: Повітряні сили у Telegram
Деталі: За інформацією військових, є загроза застосування балістичного озброєння для східних, південно-східних областей.
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Окрім цього, загроза застосування ударних БпЛА існує у Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.
Станом на 2.40 небезпека перемістилася у Вінницьку область. За інформацією Повітряних сил, Шахеди рухаються на захід країни.
О 3.08 повітряна небезпека поширилася на Хмельницьку область.
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Близько 4.00 тривогу скасували у всіх областях.