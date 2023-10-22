Через безпілотники та балістичні ракети була оголошена тривога у частині областей

У ніч на 22 жовтня близько 1.00 в частині областей була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістичного озброєння та ударних безпілотників. Близько 4.00 тривогу скасували.

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Деталі: За інформацією військових, є загроза застосування балістичного озброєння для східних, південно-східних областей.

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Окрім цього, загроза застосування ударних БпЛА існує у Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

Станом на 2.40 небезпека перемістилася у Вінницьку область. За інформацією Повітряних сил, Шахеди рухаються на захід країни.

О 3.08 повітряна небезпека поширилася на Хмельницьку область.

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Близько 4.00 тривогу скасували у всіх областях.