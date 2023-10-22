Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за беспилотников и баллистических ракет была объявлена тревога в части областей

"Украинская правда"Воскресенье, 22 октября 2023, 01:05
Из-за беспилотников и баллистических ракет была объявлена тревога в части областей
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

В ночь на 22 октября около 1.00 в части областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения и ударных беспилотников. Около 4:00 тревогу отменили.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: Есть угроза применения баллистического вооружения для восточных, юго-восточных областей.

Реклама:

Кроме этого, угроза применения ударных БпЛА существует в Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

По состоянию на 2:40 опасность переместилась в Винницкую область. По информации Воздушных сил, Шахеды двигаются на запад страны.

В 3:08 воздушная опасность распространилась на Хмельницкую область.

ВИДЕО ДНЯ

Около 4:00 тревогу отменили.

Карта воздушных тревог по состоянию на 1.05
Карта воздушных тревог по состоянию на 1.05

Темы: воздушная тревогабеспилотникиракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновленоПосле взрыва оккупанты говорят, что сбили возле Севастополя ракету "Нептун"

инфографикаИнфляция в октябре сократилась до 5,3% в годовом исчислении

В Украине продлили военное положение и мобилизацию: Зеленский подписал закон

видеоВ Житомире избили работника военкомата посреди улицы

Нардепа Николаенко, сбившего насмерть девушку, отправили под домашний арест

Гибель помощника Залужного: суд не избрал меру пресечения подозреваемому офицеру

Все новости...
воздушная тревога
На Киевщине объявлена воздушная тревога: ракетная опасность
Угроза применения баллистических ракет: была объявлена тревога в нескольких областях
Второй раз за вечер в Кривом Роге раздавались взрывы
Последние новости
19:47
В США провели первую в мире трансплантацию целого глаза
19:41
Зеленский провел совещание с ГУР: Есть важные результаты работы разведки
19:39
Куда жаловаться военным, если их права нарушают: контакты
19:36
На украинско-польской границе заблокировано 20 тысяч транспортных средств
19:24
ВСУ получили от ЕС вторую партию собак-саперов
19:20
колонкаО чем идут переговоры по образованию с Венгрией
19:14
Штурмы россиян захлебнулись на 7 направлениях, за сутки 55 боевых столкновений — Генштаб
19:06
В Украине осталось всего два миллиардера: в прошлом году их было девять
19:05
Более 137 тысяч больных ОРВИ и COVID-19: статистика от Минздрава за неделю
18:51
Из Сектора Газы эвакуировали уже 89 украинцев
Все новости...
Реклама: