Из-за беспилотников и баллистических ракет была объявлена тревога в части областей

В ночь на 22 октября около 1.00 в части областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения и ударных беспилотников. Около 4:00 тревогу отменили.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: Есть угроза применения баллистического вооружения для восточных, юго-восточных областей.

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Кроме этого, угроза применения ударных БпЛА существует в Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

По состоянию на 2:40 опасность переместилась в Винницкую область. По информации Воздушных сил, Шахеды двигаются на запад страны.

В 3:08 воздушная опасность распространилась на Хмельницкую область.

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Около 4:00 тревогу отменили.