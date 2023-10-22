Из-за беспилотников и баллистических ракет была объявлена тревога в части областей
Воскресенье, 22 октября 2023, 01:05
В ночь на 22 октября около 1.00 в части областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения и ударных беспилотников. Около 4:00 тревогу отменили.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Детали: Есть угроза применения баллистического вооружения для восточных, юго-восточных областей.
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Кроме этого, угроза применения ударных БпЛА существует в Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.
По состоянию на 2:40 опасность переместилась в Винницкую область. По информации Воздушных сил, Шахеды двигаются на запад страны.
В 3:08 воздушная опасность распространилась на Хмельницкую область.
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Около 4:00 тревогу отменили.