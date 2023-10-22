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Російські війська шукають прогалини в українській ППО – ISW

"Українська правда"Неділя, 22 жовтня 2023, 03:03
Російські війська шукають прогалини в українській ППО – ISW
ЗРК NASAMS. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Російські війська урізноманітнюють поєднання ракет, керованих бомб і безпілотників, які використовуються для ударів по українських тилах, намагаючись знайти прогалини в українській протиповітряній обороні, готуючись до ударів взимку. 

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: За інформацією військових аналітиків, Південне оперативне командування повідомило, що російські війська завдали ударів невідомими ракетами класу "повітря-земля" по Миколаївській, Херсонській та Одеській областях; ракетами Х-59 у Кривому Розі, Дніпропетровській області, Миколаївській і Херсонській областях;  крилатими ракетами "Іскандер-К" і БПЛА "Шахед" у Кривому Розі в ніч з 20 на 21 жовтня. 

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У Південному оперативному командуванні зазначили, що три з невідомих ракет здетонували в повітрі, Х-59 влучила в житловий квартал Кривого Рогу, а "Іскандери" і "Шахеди" влучили в промислові об’єкти Кривого Рогу. 

Українське Південне оперативне командування повідомило, що російська тактична авіація одночасно випустила 30 модифікованих керованих авіабомб (КАБ) по прифронтовій частині Херсонської області. Російські війська ніколи раніше не застосовували таку комбінацію озброєнь.

Теми: ISWППОракетний ударбезпілотники
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