Российские войска ищут бреши в украинской ПВО – ISW

Российские войска разнообразили сочетание ракет, управляемых бомб и беспилотников, которые используются для ударов по украинским тылам, пытаясь найти бреши в украинской противовоздушной обороне, готовясь к ударам зимой.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: По информации военных аналитиков, ранее Южное оперативное командование сообщило, что российские войска нанесли удары неизвестными ракетами класса "воздух-земля" по Николаевской, Херсонской и Одесской областях; ракетами Х-59 в Кривом Роге, Днепропетровской области, Николаевской и Херсонской областях; крылатыми ракетами "Искандер-К" и БПЛА "Шахед" в Кривом Роге в ночь с 20 на 21 октября.

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В Южном оперативном командовании отметили, что три из неизвестных ракет сдетонировали в воздухе, Х-59 попала в жилой квартал Кривого Рога, а "Искандеры" и "Шахеды" попали в промышленные объекты Кривого Рога.

Украинское Южное оперативное командование сообщило, что российская тактическая авиация одновременно выпустила 30 модифицированных управляемых авиабомб (КАБ) по прифронтовой части Херсонской области. Российские войска никогда ранее не применяли такую комбинацию вооружений.