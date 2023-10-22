Українські війська відкинули росіян із західної околиці Роботиного – ISW
Інститут вивчення війни з посиланням на українського військового оглядача Костянтина Машовця заявив, що українські війська відкинули російські сили із західної околиці Роботиного (10 км на південь від Оріхова).
Джерело: ISW
Деталі: 21 жовтня українські війська продовжили контрнаступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на мелітопольському (захід Запорізької області) та бахмутському напрямках.
Російські військові блогери також стверджували, що українські війська продовжували наступ на лінії Роботине-Копані та Роботине-Новопрокопівка.
Відомий російський військовий блогер стверджував, що українські сили просунулися на захід від Новофедорівки (21 км на південний схід від Оріхова) і знаходяться на відстані 6 кілометрів від населеного пункту.
Машовець також заявив, що частини російського 247-го повітряно-десантного (ВДВ) полку (7-ї дивізії ВДВ) відступили на кілька сотень метрів у бік Новофедорівки.
Російське МО заявило, що російські війська відбили три українські атаки поблизу Вербового (10 км на схід від Роботиного).
Інший відомий російський військовий блогер стверджував, що українські сили проводили механізовані штурми вздовж лінії Роботине-Новопрокопівка (до 2 км на південь від Роботиного) за допомогою до 10 танків і бойових броньованих машин.
Російські війська здійснили наземні атаки на заході Запорізької області 21 жовтня, але не зробили жодного підтвердженого наступу. Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Роботиного.
21 жовтня Машовець заявив, що російські війська контратакували на захід від Вербового і просунулися на 200 метрів у сусідній лісовій зоні. Машовець додав, що частини російського 108-го полку ВДВ (7-ї дивізії ВДВ) наступали в районі Новопокровки (16 км на південний схід від Оріхова) у бік Малої Токмачки (9 км на південний схід від Оріхова).
Російські джерела стверджували, що бої тривають уздовж лінії Роботине-Копані (до 5 км на північний захід від Роботиного). Машовець припустив, що російський 104-й полк ВДВ (76-та дивізія ВДВ) можуть бути надто деградованим, щоб перешкодити просуванню українців у бік Новопрокопівки.
Ключові висновки ISW за 21 жовтня:
- Українські війська відбили чергову посилену російську наступальну атаку на Авдіївку впродовж останніх кількох днів і завдали значних втрат російським військам у цьому районі.
- Російські сили намагаються перешкодити спробам України постачати та зміцнити щойно захоплені позиції на східному (лівому) березі Херсонської області.
- 21 жовтня українські війська продовжили контрнаступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області.
- Можливо, російські війська урізноманітнюють поєднання ракет, керованих бомб і безпілотників, які використовуються для ударів по українських тилах, намагаючись знайти прогалини в українській протиповітряній обороні перед ударами взимку.
- Депутат Московської міської думи Євген Ступін 20 жовтня офіційно звернувся до Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) з проханням провести перевірку щодо мера Москви Сергія Собяніна за "розголошення державної таємниці".
- Російські війська продовжували наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на південний захід від Донецька, в районі кордону Донецько-Запорізької області, на заході Запорізької області і просувалися на різних ділянках фронту.
- Федеральний уряд Росії вживає заходів для усунення деяких розбіжностей у поводженні з особовим складом нерегулярних і регулярних формувань.