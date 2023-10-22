Украинские войска отбросили россиян с западной окраины Роботино – ISW

Институт изучения войны со ссылкой на украинского военного обозревателя Константина Машовца заявил, что украинские войска отбросили российские силы с западной окраины Роботино (10 км к югу от Орехова).

Источник: ISW

Детали: 21 октября украинские войска продолжили контрнаступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия на мелитопольском (запад Запорожской области) и бахмутском направлениях. Российские военные блогеры также утверждали, что украинские войска продолжали наступление на линии Роботино-Копани и Роботино-Новопрокоповка.

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Известный российский военный блогер утверждал, что украинские силы продвинулись на запад от Новофедоровки (21 км к юго-востоку от Орехова) и находятся на расстоянии 6 километров от населенного пункта.

Машовец также заявил, что части российского 247-го воздушно-десантного (ВДВ) полка (7-й дивизии ВДВ) отступили на несколько сотен метров в сторону Новофедоровки.

Российское МО заявило, что российские войска отбили три украинские атаки вблизи Вербового (10 км к востоку от Роботино).

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Другой известный российский военный блогер утверждал, что украинские силы проводили механизированные штурмы вдоль линии Роботино-Новопрокоповка (до 2 км к югу от Роботино) с помощью до 10 танков и боевых бронированных машин.

Российские войска совершили наземные атаки на западе Запорожской области 21 октября, но не предприняли ни одного подтвержденного наступления. Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Роботино.

21 октября Машовец заявил, что российские войска контратаковали к западу от Вербового и продвинулись на 200 метров в соседней лесной зоне. Машовец добавил, что части российского 108-го полка ВДВ (7-й дивизии ВДВ) наступали в районе Новопокровки (16 км к юго-востоку от Орехова) в сторону Малой Токмачки (9 км к юго-востоку от Орехова).

Российские источники утверждали, что бои идут вдоль линии Роботино-Копани (до 5 км к северо-западу от Роботино). Машовец предположил, что российский 104-й полк ВДВ (76-я дивизия ВДВ) может быть слишком деградированным, чтобы помешать продвижению украинцев в сторону Новопрокоповки.

Ключевые выводы ISW за 21 октября: