Украинские войска отбросили россиян с западной окраины Роботино – ISW
Институт изучения войны со ссылкой на украинского военного обозревателя Константина Машовца заявил, что украинские войска отбросили российские силы с западной окраины Роботино (10 км к югу от Орехова).
Источник: ISW
Детали: 21 октября украинские войска продолжили контрнаступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия на мелитопольском (запад Запорожской области) и бахмутском направлениях. Российские военные блогеры также утверждали, что украинские войска продолжали наступление на линии Роботино-Копани и Роботино-Новопрокоповка.
Известный российский военный блогер утверждал, что украинские силы продвинулись на запад от Новофедоровки (21 км к юго-востоку от Орехова) и находятся на расстоянии 6 километров от населенного пункта.
Машовец также заявил, что части российского 247-го воздушно-десантного (ВДВ) полка (7-й дивизии ВДВ) отступили на несколько сотен метров в сторону Новофедоровки.
Российское МО заявило, что российские войска отбили три украинские атаки вблизи Вербового (10 км к востоку от Роботино).
Другой известный российский военный блогер утверждал, что украинские силы проводили механизированные штурмы вдоль линии Роботино-Новопрокоповка (до 2 км к югу от Роботино) с помощью до 10 танков и боевых бронированных машин.
Российские войска совершили наземные атаки на западе Запорожской области 21 октября, но не предприняли ни одного подтвержденного наступления. Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Роботино.
21 октября Машовец заявил, что российские войска контратаковали к западу от Вербового и продвинулись на 200 метров в соседней лесной зоне. Машовец добавил, что части российского 108-го полка ВДВ (7-й дивизии ВДВ) наступали в районе Новопокровки (16 км к юго-востоку от Орехова) в сторону Малой Токмачки (9 км к юго-востоку от Орехова).
Российские источники утверждали, что бои идут вдоль линии Роботино-Копани (до 5 км к северо-западу от Роботино). Машовец предположил, что российский 104-й полк ВДВ (76-я дивизия ВДВ) может быть слишком деградированным, чтобы помешать продвижению украинцев в сторону Новопрокоповки.
Ключевые выводы ISW за 21 октября:
- Украинские войска отбили очередную усиленную российскую наступательную атаку на Авдеевку в течение последних нескольких дней и нанесли значительные потери российским войскам в этом районе.
- Российские силы пытаются помешать попыткам Украины снабжать и укрепить только что захваченные позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области.
- 21 октября украинские войска продолжили контрнаступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.
- Возможно, российские войска разнообразили сочетание ракет, управляемых бомб и беспилотников, которые используются для ударов по украинским тылам, пытаясь найти пробелы в украинской противовоздушной обороне перед ударами зимой.
- Депутат Московской городской думы Евгений Ступин 20 октября официально обратился в Федеральную службу безопасности России (ФСБ) с просьбой провести проверку в отношении мэра Москвы Сергея Собянина за "разглашение государственной тайны".
- Российские войска продолжали наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, к юго-западу от Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области, на западе Запорожской области и продвигались на различных участках фронта.
- Федеральное правительство России принимает меры для устранения некоторых расхождений в обращении с личным составом нерегулярных и регулярных формирований.