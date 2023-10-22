ЗСУ за добу знищили майже тисячу окупантів
Неділя, 22 жовтня 2023, 07:49
Генштаб збройних сил України повідомляє, що за минулу добу українські захисники знищили 980 російських загарбників, 18 танків, 19 бойових броньованих машин та 15 артилерійських систем.
Джерело: Генштаб у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.23 орієнтовно склали:
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- особового складу близько 293830 (+980) осіб,
- танків ‒ 5081 (+18) од,
- бойових броньованих машин ‒ 9631 (+19) од,
- артилерійських систем – 7032 (+15) од,
- РСЗВ – 825 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 549 (+1) од,
- літаків – 320 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5339 (+9),
- крилатих ракет ‒ 1535 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9404 (+13) од,
- спеціальної техніки ‒ 991 (+1)