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ЗСУ за добу знищили майже тисячу окупантів

"Українська правда"Неділя, 22 жовтня 2023, 07:49
ЗСУ за добу знищили майже тисячу окупантів
Український військовий, фото Генштабу ЗСУ

Генштаб збройних сил України повідомляє, що за минулу добу українські захисники знищили 980 російських загарбників, 18 танків, 19 бойових броньованих машин та 15 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу близько 293830 (+980) осіб,
  • танків ‒ 5081 (+18) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9631 (+19) од,
  • артилерійських систем – 7032 (+15) од,
  • РСЗВ – 825 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 549 (+1) од,
  • літаків – 320 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5339 (+9),
  • крилатих ракет ‒ 1535 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9404 (+13) од,
  • спеціальної техніки ‒ 991 (+1)
 

Теми: Генштабвтрати у війніРосія
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