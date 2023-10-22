Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ за сутки уничтожили почти тысячу оккупантов

"Украинская правда"Воскресенье, 22 октября 2023, 07:49
ВСУ за сутки уничтожили почти тысячу оккупантов
Украинский военный, фото Генштаба ВСУ

Генштаб вооруженных сил Украины сообщает, что за минувшие сутки украинские защитники уничтожили 980 российских захватчиков, 18 танков, 19 боевых бронированных машин и 15 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.10.23 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава около 293830 (+980) человек,
  • танков - 5081 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин - 9631 (+19) ед,
  • артиллерийских систем - 7032 (+15) ед,
  • РСЗО - 825 (+3) ед,
  • средств ПВО - 549 (+1) ед,
  • самолетов - 320 (+0) ед,
  • вертолетов - 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5339 (+9),
  • крылатых ракет - 1535 (+0),
  • кораблей/катеров - 20 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9404 (+13) ед,
  • специальной техники - 991 (+1).
 

Темы: Генштабпотери в войнеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трамп рассматривает на должность своего потенциального вице-президента антиукраинского телеведущего

Представителя России впервые в истории не избрали в состав Международного суда ООН

Более 60% украинцев верят во вступление в ЕС менее чем через 10 лет - опрос

Причастные к экспортеру Ермака компании отправили за границу 37 млн грн для закупки мяса – расследование

видеоПодросток из Мариуполя, которому вручили в РФ повестку, попросил Зеленского вернуть его домой

Зеленский провел совещание с ГУР: Есть важные результаты работы разведки

Все новости...
Генштаб
За сутки враг нанес 6 ракетных и 53 авиационных удара – Генштаб
На фронте произошло 68 боевых столкновений – сводка Генштаба
16 танков и 55 бронированных машин – Генштаб ВСУ озвучил потери врага
Последние новости
00:31
В Госдепе заверили, что события на Ближнем Востоке не влияют на поддержку Украины
00:09
В юго-восточных областях объявлена воздушная тревога из-за беспилотников и ракет
23:59
В ОП допускают проведение саммита по "формуле мира" в 2024 году
23:46
Трамп рассматривает на должность своего потенциального вице-президента антиукраинского телеведущего
23:38
Телескоп Вебба обнаружил самую дальнюю галактику-двойника Млечного Пути
22:59
фото, видеоВ Виннице вспыхнул масштабный пожар на складах с ламинатом
22:48
Экономические новости 9 ноября: госбюджет-2024 приняли, инфляция снизилась до 5,3%
22:23
Представителя России впервые в истории не избрали в состав Международного суда ООН
22:17
фотоСлужебная собака попала под колеса мотоцикла: его спасли одесские патрульные
21:59
Украинцы назвали главные препятствия на пути к членству в ЕС, коррупция - на первом месте
Все новости...
Реклама: