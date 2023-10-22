ВСУ за сутки уничтожили почти тысячу оккупантов
Воскресенье, 22 октября 2023, 07:49
Генштаб вооруженных сил Украины сообщает, что за минувшие сутки украинские защитники уничтожили 980 российских захватчиков, 18 танков, 19 боевых бронированных машин и 15 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.10.23 ориентировочно составили:
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- личного состава около 293830 (+980) человек,
- танков - 5081 (+18) ед,
- боевых бронированных машин - 9631 (+19) ед,
- артиллерийских систем - 7032 (+15) ед,
- РСЗО - 825 (+3) ед,
- средств ПВО - 549 (+1) ед,
- самолетов - 320 (+0) ед,
- вертолетов - 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5339 (+9),
- крылатых ракет - 1535 (+0),
- кораблей/катеров - 20 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9404 (+13) ед,
- специальной техники - 991 (+1).