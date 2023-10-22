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Росіяни вночі атакували Україну БПЛА та ракетами – захисники збили чотири цілі

Роман ПетренкоНеділя, 22 жовтня 2023, 08:40
Росіяни вночі атакували Україну БПЛА та ракетами – захисники збили чотири цілі
повітряні сили

У ніч на 22 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА, керованими авіаційними та зенітними ракетами, чотири повітряні цілі збиті захисниками.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: За даними військових, зафіксовано вісім пусків ракет С-300 із Бєлгородської області та ТОТ Донеччини.

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Також противник застосував керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, ще два БпЛА невизначеного типу з північного напрямку та три ударні БпЛА типу Shahed-136/131 з району мису Чауда (Крим).

Протиповітряною обороною знищено 4 повітряні цілі: одну керовану авіаційну ракету Х-59 та три ударні БпЛА "Shahed-136/131".

Також протягом минулої доби 21 жовтня на півдні країни знищено три ударні БпЛА типу "Ланцет".

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Теми: ППОПовітряні сили ЗСУракетний удар
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