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Россияне ночью атаковали Украину БПЛА и ракетами - защитники сбили четыре цели

Роман ПетренкоВоскресенье, 22 октября 2023, 08:40
Россияне ночью атаковали Украину БПЛА и ракетами - защитники сбили четыре цели
воздушные силы

В ночь на 22 октября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА, управляемыми авиационными и зенитными ракетами, четыре воздушные цели сбиты защитниками.

Источник: Воздушные силы

Детали: По данным военных, зафиксировано восемь пусков ракет С-300 из Белгородской области и ВОТ Донецкой области.

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Также противник применил управляемую авиационную ракету Х-59 с самолета Су-34 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области, еще два БпЛА неопределенного типа с северного направления и три ударных БпЛА типа Shahed-136/131 из района мыса Чауда (Крым).

Противовоздушной обороной уничтожено 4 воздушные цели: одну управляемую авиационную ракету Х-59 и три ударные БпЛА "Shahed-136/131".

Также за прошедшие сутки 21 октября на юге страны уничтожено три ударных БПЛА типа "Ланцет".

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Темы: ПВОВоздушные силы ВСУракетный удар
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