На що підуть понад $60 мільярдів від США розповіла посол
Поданий Білим домом в п’ятницю бюджетний запит до Конгресу США передбачає близько $61,4 млрд для України, з яких $46,1 млрд складають оборонні витрати і $11,8 млрд – пряма бюджетна підтримка.
Джерело: посол України у США Оксана Маркарова, пише "Європейська правда".
Деталі: Маркарова наголосила, що в американському бюджетному законодавстві запит – це візія адміністрації, і аналізувати цифри варто тоді, коли ця візія перетвориться на бюджетний документ всередині Конгресу.
У запиті - $105 млрд, з них, за словами Маркарової, понад $60 млрд для України або стосуються України.
Водночас вона роз’яснила, що головні цифри запиту такі:
- Оборонні видатки - $46,1 млрд, з яких $30,6 млрд передбачено на програми для Міноборони США.
- $18 млрд – на поповнення оборонних товарів зі складів Міністерства оборони США, відшкодування витрат на оборонні послуги та військову освіту і підготовку, надані уряду України;
- $12 млрд – для ініціативи Ukraine Security Assistance Initiative;
- $1,7 млрд – для програми Держдепу Foreign Military Financing для України та інших партнерів США, які зазнали впливу через війну в Україні;
- $14,4 млрд – на технічну, розвідувальну підтримку, збільшення обсягів виробництва озброєння, кібербезпеку тощо.
- $14,75 млрд на економічну, фінансову, цивільну та ядерну безпеку виключають $11,8 млрд для надання прямої бюджетної підтримки Україні.
- $2,2 млрд для підтримки нагальних потреб у відновленні та розробці програм в Україні та інших країнах регіону, що постраждали від конфлікту;
- $360 млн Державному департаменту на підтримку українського уряду у відновленні та підтримці верховенства права з акцентом на нещодавно звільнених та пошкоджених війною територіях;
- $100 млн – для Державного департаменту США на програми з нерозповсюдження, протидії тероризму, розмінування та суміжні програми;
- Допомога у сфері ядерної безпеки – $149,5 млн Національній ядерній адміністрації США (Міненерго США).
- Гуманітарна допомога передбачає $481 млн на програми підтримки українцям, які прибувають в США за програмою Uniting for Ukraine.
- Крім того, Україні пропонують виділити значну частину фінансування, що передбачена на надання гуманітарної допомоги нашій державі, Ізраїлю та регіонам, які постраждали (розподіл за країнами наразі не завершено):
- $3,5 млрд для надання гуманітарної допомоги через програми Державного департаменту США Україні та Ізраїлю, а також регіонам, що постраждали внаслідок ситуації в Ізраїлі та війни в Україні;
- $5,7 млрд для фінансування програм USAID для задоволення зростаючих гуманітарних потреб, спричинених війною Росії в Україні, спалахом конфлікту в Газі та каскадними регіональними і глобальними наслідками цих криз.
Посол підкреслила, що в Палаті представників США ця пропозиція може бути винесена в зал для розгляду і голосування може винятково після того, як буде врегульоване питання з обранням спікера.
Нагадаємо: Білий дім у п’ятницю, 20 жовтня, звернувся до Конгресу США із запитом на майже $105 мільярдів на фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та безпеки кордонів США.
19 жовтня президент США Джо Байден у прайм-тайм – о 20:00 за Вашингтоном – звернувся до нації зі спеціальною промовою, у якій пояснював, чому підтримка України та Ізраїлю важлива для національної безпеки США.
Читайте на сайті "Європейської правди" "українську частину" промови Джо Байдена.