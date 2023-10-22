На что пойдут более $60 миллиардов от США рассказала посол

Представленный Белым домом в пятницу бюджетный запрос в Конгресс США предусматривает около $61,4 млрд для Украины, из которых $46,1 млрд составляют оборонные расходы и $11,8 млрд – прямая бюджетная поддержка.

Источник: посол Украины в США Оксана Маркарова, "Европейская правда"

Детали: Маркарова отметила, что в американском бюджетном законодательстве запрос – это визия администрации, и анализировать цифры стоит тогда, когда эта визия превратится в бюджетный документ внутри Конгресса.

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В запросе - $105 млрд, из них, по словам Маркаровой, более $60 млрд для Украины или касаются Украины.

В то же время она разъяснила, что главные цифры запроса следующие:

Оборонные расходы – $46,1 млрд, из которых $30,6 млрд предусмотрено на программы для Минобороны США.

$18 млрд – на пополнение оборонных товаров со складов Министерства обороны США, возмещение расходов на оборонные услуги и военное образование и подготовку, предоставленные правительству Украины;

$12 млрд – для инициативы Ukraine Security Assistance Initiative;

$1,7 млрд – для программы Госдепа Foreign Military Financing для Украины и других партнеров США, которые подверглись влиянию из-за войны в Украине;

$14,4 млрд – на техническую, разведывательную поддержку, увеличение объемов производства вооружения, кибербезопасность и т.д.

$14,75 млрд на экономическую, финансовую, гражданскую и ядерную безопасность исключают $11,8 млрд для предоставления прямой бюджетной поддержки Украине.

$2,2 млрд для поддержки насущных потребностей в восстановлении и разработке программ в Украине и других странах региона, пострадавших от конфликта;

$360 млн Государственному департаменту на поддержку украинского правительства в восстановлении и поддержке верховенства права с акцентом на недавно освобожденных и поврежденных войной территориях;

$100 млн – для Государственного департамента США на программы по нераспространению, противодействию терроризму, разминированию и смежные программы;

Помощь в сфере ядерной безопасности – $149,5 млн Национальной ядерной администрации США (Минэнерго США).

Гуманитарная помощь предусматривает $481 млн на программы поддержки украинцам, прибывающим в США по программе Uniting for Ukraine.

Кроме того, Украине предлагают выделить значительную часть финансирования, предусмотренную на оказание гуманитарной помощи нашему государству, Израилю и регионам, которые пострадали (распределение по странам пока не завершено):

$3,5 млрд для оказания гуманитарной помощи через программы Государственного департамента США Украине и Израилю, а также регионам, пострадавшим в результате ситуации в Израиле и войны в Украине;

$5,7 млрд для финансирования программ USAID для удовлетворения растущих гуманитарных потребностей, вызванных войной России в Украине, вспышкой конфликта в Газе и каскадными региональными и глобальными последствиями этих кризисов.

Посол подчеркнула, что в Палате представителей США это предложение может быть вынесено в зал для рассмотрения и голосования может исключительно после того, как будет урегулирован вопрос с избранием спикера.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Белый дом в пятницу, 20 октября, обратился в Конгресс США с запросом на почти $105 миллиардов на финансирование помощи Украине, Израилю и безопасности границ США.

19 октября президент США Джо Байден в прайм-тайм – в 20:00 по Вашингтону – обратился к нации со специальной речью, в которой объяснял, почему поддержка Украины и Израиля важна для национальной безопасности США.

Читайте на сайте "Европейской правды" "украинскую часть" речи Джо Байдена.