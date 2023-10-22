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Військового збили на смерть на столичному блокпосту

Роман ПетренкоНеділя, 22 жовтня 2023, 10:05
Військового збили на смерть на столичному блокпосту
фото: нацполіція

У Києві вночі на 22 жовтня на столичному блокпосту сталася ДТП, у якій загинув військовослужбовець.

Джерело: Нацполіція

Деталі: За даними правоохоронців, водій автомобіля "Хонда" вночі близько 00:30 (у Києві комендантська година діє з 00:00 до 05:00 – ред.) наїхав на військового на блокпосту.

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Водій рухався по автодорозі М-01 в напрямку Броварського проспекту у другій смузі для руху з трьох наявних, коли попереду в тумані побачив вантажний автомобіль та різко загальмував.

Він не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де наїхав на військовослужбовця 1976 року народження, якій ніс службу на блокпосту. Від травм той помер.

Водія "Хонди" затримали. Прилад Драгер показав, що на момент ДТП чоловік 1978 року народження був тверезий.

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Теми: КиївДТПЗбройні сили
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