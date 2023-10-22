Военного сбили насмерть на столичном блокпосту

В Киеве ночью на 22 октября на столичном блокпосте произошло ДТП, в котором погиб военнослужащий.

Источник: Нацполиция

Детали: По данным правоохранителей, водитель автомобиля "Хонда" ночью около 00:30 (в Киеве комендантский час действует с 00:00 до 05:00 - ред.) наехал на военного на блокпосте.

Реклама:

Водитель двигался по автодороге М-01 в направлении Броварского проспекта во второй полосе для движения из трех имеющихся, когда впереди в тумане увидел грузовой автомобиль и резко затормозил.

Он не справился с управлением и выехал в крайнюю правую полосу для движения, где наехал на военнослужащего 1976 года рождения, которой нес службу на блокпосте. От травм тот скончался.

Водителя "Хонды" задержали. Прибор Драгер показал, что на момент ДТП мужчина 1978 года рождения был трезв.