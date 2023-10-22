Британія вчить українських інженерів захищати енергосистему від Росії

Інженери британської армії розробили програму навчання для українських цивільних інженерів із захисту енергетичного сектора від атак Росії цієї зими.

Джерело: Міноборони Британії, "Європейська правда"

Деталі: Двотижнева навчальна програма була розроблена і проведена на прохання України для подальшого вдосконалення захисту її енергетичного сектору.

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Українських інженерів навчали, як визначити найбільш вразливі елементи інфраструктури, потенційні відстані вибуху та вплив різної зброї та вибухових речовин, а також де найкраще розташувати фізичні та повітряні бар’єри, щоб допомогти захистити ці місця від російських атак.

Міністр оборони Грант Шаппс сказав, що навчання є необхідними для захисту українських цивільних осіб із наближенням зими.

"Цивільне населення України щодня стикається зі смертельною небезпекою з боку путінських сил та їх невибіркової кампанії бомбардувань критичної інфраструктури", – прокоментував міністр.

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Королівські інженери залучили спеціалізованих резервістів, які працюють у секторі критичної національної інфраструктури Великої Британії, і використали їхній професійний досвід для навчання на британському газовому заводі, військовому злітно-посадковому майданчику та портовому об’єкті.

Курс базувався на кількох реальних сценаріях, щоб надати українським учасникам можливість попрактикуватися в розробці планів і реалізації практичних рішень для забезпечення найбільш ефективного захисту критично важливих об’єктів національної інфраструктури.

Нагадаємо: У ЄС вважають, що Україну цієї зими можуть очікувати нові відключення електроенергії на тлі безперервних російських ракетних і безпілотних атак, що зробили її енергетичну систему більш вразливою, ніж рік тому.

Європейська комісія вже надала понад 50 мільйонів євро до Фонду енергетичної підтримки України, створеного для підтримки української енергосистеми