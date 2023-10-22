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Британія вчить українських інженерів захищати енергосистему від Росії

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 22 жовтня 2023, 13:29
Британія вчить українських інженерів захищати енергосистему від Росії
ФОТО: SHUTTERSTOCK

Інженери британської армії розробили програму навчання для українських цивільних інженерів із захисту енергетичного сектора від атак Росії цієї зими.

Джерело: Міноборони Британії, "Європейська правда"

Деталі: Двотижнева навчальна програма була розроблена і проведена на прохання України для подальшого вдосконалення захисту її енергетичного сектору.

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Українських інженерів навчали, як визначити найбільш вразливі елементи інфраструктури, потенційні відстані вибуху та вплив різної зброї та вибухових речовин, а також де найкраще розташувати фізичні та повітряні бар’єри, щоб допомогти захистити ці місця від російських атак.

Міністр оборони Грант Шаппс сказав, що навчання є необхідними для захисту українських цивільних осіб із наближенням зими.

"Цивільне населення України щодня стикається зі смертельною небезпекою з боку путінських сил та їх невибіркової кампанії бомбардувань критичної інфраструктури", – прокоментував міністр.

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Королівські інженери залучили спеціалізованих резервістів, які працюють у секторі критичної національної інфраструктури Великої Британії, і використали їхній професійний досвід для навчання на британському газовому заводі, військовому злітно-посадковому майданчику та портовому об’єкті.

Курс базувався на кількох реальних сценаріях, щоб надати українським учасникам можливість попрактикуватися в розробці планів і реалізації практичних рішень для забезпечення найбільш ефективного захисту критично важливих об’єктів національної інфраструктури.

Нагадаємо: У ЄС вважають, що Україну цієї зими можуть очікувати нові відключення електроенергії на тлі безперервних російських ракетних і безпілотних атак, що зробили її енергетичну систему більш вразливою, ніж рік тому.

Європейська комісія вже надала понад 50 мільйонів євро до Фонду енергетичної підтримки України, створеного для підтримки української енергосистеми 

Теми: енергетикаракетний ударвійна
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