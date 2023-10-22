Британия учит украинских инженеров защищать энергетику от России

Инженеры британской армии разработали программу обучения для украинских гражданских инженеров по защите энергетического сектора от атак России этой зимой.

Источник: Минобороны Британии, "Европейская правда"

Детали: Двухнедельная учебная программа была разработана и проведена по просьбе Украины для дальнейшего усовершенствования защиты ее энергетического сектора.

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Украинских инженеров учили, как определить наиболее уязвимые элементы инфраструктуры, потенциальные расстояния взрыва и влияние разного оружия и взрывчатых веществ, а также лучше всего разместить физические и воздушные барьеры, чтобы помочь оградить эти места от российских атак.

Министр обороны Грант Шаппс сказал, что обучение необходимо для защиты украинских гражданских лиц с приближением зимы.

"Гражданское население Украины ежедневно сталкивается со смертельной опасностью со стороны путинских сил и их неизбирательной кампании бомбардировок критической инфраструктуры", – прокомментировал министр.

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Королевские инженеры привлекли специализированных резервистов, работающих в секторе критической национальной инфраструктуры Великобритании, и использовали их профессиональный опыт обучения на британском газовом заводе, военной взлетно-посадочной площадке и портовом объекте.

Курс базировался на нескольких реальных сценариях, чтобы предоставить украинским участникам возможность попрактиковаться в разработке планов и реализации практических решений для обеспечения эффективной защиты критически важных объектов национальной инфраструктуры.

Напомним: В ЕС считают, что Украину этой зимой могут ожидать новые отключения электроэнергии на фоне непрерывных российских ракетных и беспилотных атак, которые сделали ее энергетическую систему более уязвимой, чем год назад.

Европейская комиссия уже предоставила более 50 миллионов евро Фонду энергетической поддержки Украины, созданному для поддержки украинской энергосистемы