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Зеленський поговорив з лідером Катару про українських дітей та Близький Схід

Роман ПетренкоНеділя, 22 жовтня 2023, 14:46
Зеленський поговорив з лідером Катару про українських дітей та Близький Схід
фото: оп

Президент Володимир Зеленський у неділю порозмовляв з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані, подякував за гуманітарну допомогу й посередницьку роль у поверненні викрадених Росією українських дітей.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Деталі: Співрозмовники також обговорили ситуацію на Близькому Сході й погодилися з важливістю деескалації конфлікту, пошуку миру та захисту цивільних.

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Президент також запевнив, що Україна рішуче налаштована продовжувати співпрацю задля повернення наших дітей додому.

Зеленський відзначив критичну необхідність безперервної роботи гуманітарних коридорів для евакуації цивільних і доправлення гуманітарної допомоги.

Теми: Зеленськийдітивійна
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