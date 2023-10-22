Зеленський поговорив з лідером Катару про українських дітей та Близький Схід
Неділя, 22 жовтня 2023, 14:46
Президент Володимир Зеленський у неділю порозмовляв з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані, подякував за гуманітарну допомогу й посередницьку роль у поверненні викрадених Росією українських дітей.
Джерело: Зеленський у соцмережах
Деталі: Співрозмовники також обговорили ситуацію на Близькому Сході й погодилися з важливістю деескалації конфлікту, пошуку миру та захисту цивільних.
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Президент також запевнив, що Україна рішуче налаштована продовжувати співпрацю задля повернення наших дітей додому.
Зеленський відзначив критичну необхідність безперервної роботи гуманітарних коридорів для евакуації цивільних і доправлення гуманітарної допомоги.