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Зеленский поговорил с лидером Катара об украинских детях и Ближнем Востоке

Роман ПетренкоВоскресенье, 22 октября 2023, 14:46
Зеленский поговорил с лидером Катара об украинских детях и Ближнем Востоке
фото: оп

Президент Владимир Зеленский в воскресенье поговорил с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, поблагодарил за гуманитарную помощь и посредническую роль в возвращении похищенных Россией украинских детей.

Источник: Зеленский в соцсетях

Детали: Собеседники также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и согласились с важностью деэскалации конфликта, поиска мира и защиты гражданских.

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Президент также заверил, что Украина решительно настроена продолжать сотрудничество для возвращения наших детей домой.

Зеленский отметил критическую необходимость непрерывной работы гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских и доставки гуманитарной помощи.

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Темы: Зеленскийдетивойна
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