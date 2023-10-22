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У Курській області РФ заявили, що селище частково без світла через обстріл

Катерина ТищенкоНеділя, 22 жовтня 2023, 16:27
У Курській області РФ заявили, що селище частково без світла через обстріл
Тьоткіно в РФ, Google maps

У Курській області РФ заявили про обстріл селища Тьоткіно з боку України, внаслідок чого населений пункт частково залишився без світла.

Джерело: губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram

Дослівно: "Сьогодні вдень з боку України обстріляно селище Тьоткіно. Ніхто з жителів не постраждав.

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Пошкоджено лінію електропередачі, у населеному пункті частково немає світла. Аварійні бригади приступили до відновлення енергопостачання".

Деталі: Також, за його словами, осколками завдано збитків одному з домоволодінь.

Теми: Росіяелектроенергіявійна
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