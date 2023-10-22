Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Курской области РФ заявили, что поселок частично без света из-за обстрела

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 октября 2023, 16:27
В Курской области РФ заявили, что поселок частично без света из-за обстрела
Теткино в РФ, Google maps

В Курской области РФ заявили об обстреле поселка Теткино со стороны Украины, вследствие чего населенный пункт частично остался без света.

Источник: губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram

Дословно: "Сегодня днём со стороны Украины обстрелян посёлок Тёткино. Никто из жителей не пострадал.

Реклама:

Повреждена линия электропередачи, в населённом пункте частично нет света. Аварийные бригады приступили к восстановлению энергоснабжения".

Детали: Также, по его словам, осколками нанесён ущерб одному из домовладений.

Темы: Росcияэлектроэнергиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пакеты оборонной помощи Украине станут меньше – Пентагон

Трамп рассматривает на должность своего потенциального вице-президента антиукраинского телеведущего

Представителя России впервые в истории не избрали в состав Международного суда ООН

Более 60% украинцев верят во вступление в ЕС менее чем через 10 лет - опрос

Причастные к экспортеру Ермака компании отправили за границу 37 млн грн для закупки мяса – расследование

видеоПодросток из Мариуполя, которому вручили в РФ повестку, попросил Зеленского вернуть его домой

Все новости...
Росcия
Лепят "из палок": Игнат рассказал о новых дронах РФ с двигателями с AliExpress
Количество убитых и раненых российских военных почти 300 тысяч – разведка Британии
ВСУ за сутки уничтожили почти тысячу оккупантов
Последние новости
06:49
В России на Чукотке исчез самолет Ан-2 
06:27
Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове
05:53
ДополненоВ Крыму раздались взрывы
04:27
Украинские войска перерезали дорогу Алешки-Новая Каховка – ISW
03:47
80 тысяч жителей Сектора Газы отправились на юг
03:07
В Киевской области работала ПВО
02:42
В четверг военных США на Ближнем Востоке атаковали четыре раза
01:37
В Латвии экс-депутата Сейма приговорили к 8,5 годам лишения свободы за шпионаж в пользу России
01:07
Пакеты оборонной помощи Украине станут меньше – Пентагон
00:31
В Госдепе заверили, что события на Ближнем Востоке не влияют на поддержку Украины
Все новости...
Реклама: