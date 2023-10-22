В Курской области РФ заявили, что поселок частично без света из-за обстрела
Воскресенье, 22 октября 2023, 16:27
В Курской области РФ заявили об обстреле поселка Теткино со стороны Украины, вследствие чего населенный пункт частично остался без света.
Источник: губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram
Дословно: "Сегодня днём со стороны Украины обстрелян посёлок Тёткино. Никто из жителей не пострадал.
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Повреждена линия электропередачи, в населённом пункте частично нет света. Аварийные бригады приступили к восстановлению энергоснабжения".
Детали: Также, по его словам, осколками нанесён ущерб одному из домовладений.