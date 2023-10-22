Росіяни на Донеччині вбили ще двох і поранили трьох цивільних

Внаслідок обстрілів з боку російських військ у неділю на Донеччині вбито двох і поранено трьох людей.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

наслідки обстрілу Донеччини 22 жовтня, фото прокуратури

Дослівно: "За даними слідства, зранку 22 жовтня 2023 року окупаційні війська обстріляли с. Калинівка Бахмутського району. Від отриманих травм, перебуваючи на території власного домоволодіння, загинув місцевий житель 58 років.

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Постраждало від російського мінометного обстрілу й с. Васюківка Бахмутського району. Від прямого влучання снаряду в легковий автомобіль помер 61-річний чоловік.

У с. Нетайлове Покровського району від обстрілу зазнав тілесних ушкоджень 19-річний юнак, а в м. Торецьку внаслідок ворожого обстрілу отримали контузії 59-річна жінка та чоловік 60 років".

Деталі: Крім того, вибухами пошкоджено приватні домоволодіння, багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі.