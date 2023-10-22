Росіяни на Донеччині вбили ще двох і поранили трьох цивільних
Внаслідок обстрілів з боку російських військ у неділю на Донеччині вбито двох і поранено трьох людей.
Джерело: Донецька обласна прокуратура
Дослівно: "За даними слідства, зранку 22 жовтня 2023 року окупаційні війська обстріляли с. Калинівка Бахмутського району. Від отриманих травм, перебуваючи на території власного домоволодіння, загинув місцевий житель 58 років.
Постраждало від російського мінометного обстрілу й с. Васюківка Бахмутського району. Від прямого влучання снаряду в легковий автомобіль помер 61-річний чоловік.
У с. Нетайлове Покровського району від обстрілу зазнав тілесних ушкоджень 19-річний юнак, а в м. Торецьку внаслідок ворожого обстрілу отримали контузії 59-річна жінка та чоловік 60 років".
Деталі: Крім того, вибухами пошкоджено приватні домоволодіння, багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі.