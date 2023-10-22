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Россияне в Донецкой области убили еще двух и ранили трех гражданских

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 октября 2023, 17:27
Россияне в Донецкой области убили еще двух и ранили трех гражданских
последствия обстрела Донетчины 22 октября, фото прокуратуры

В результате обстрелов со стороны российских войск в воскресенье в Донецкой области убиты двое и ранены три человека.

Источник: Донецкая областная прокуратура

последствия обстрела Донетчины 22 октября, фото прокуратуры
последствия обстрела Донетчины 22 октября, фото прокуратуры

Дословно: "По данным следствия, утром 22 октября 2023 года оккупационные войска обстреляли с. Калиновка Бахмутского района. От полученных травм, находясь на территории собственного домовладения, погиб местный житель 58 лет.

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Пострадало от российского минометного обстрела и с. Васюковка Бахмутского района. От прямого попадания снаряда в легковой автомобиль умер 61-летний мужчина.

В с. Нетайлово Покровского района от обстрела получил телесные повреждения 19-летний юноша, а в г. Торецке в результате вражеского обстрела получили контузии 59-летняя женщина и мужчина 60 лет".

Детали: Кроме того, взрывами повреждены частные домовладения, многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.

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Темы: Донецкая областьвойна
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