Россияне в Донецкой области убили еще двух и ранили трех гражданских
В результате обстрелов со стороны российских войск в воскресенье в Донецкой области убиты двое и ранены три человека.
Источник: Донецкая областная прокуратура
Дословно: "По данным следствия, утром 22 октября 2023 года оккупационные войска обстреляли с. Калиновка Бахмутского района. От полученных травм, находясь на территории собственного домовладения, погиб местный житель 58 лет.
Пострадало от российского минометного обстрела и с. Васюковка Бахмутского района. От прямого попадания снаряда в легковой автомобиль умер 61-летний мужчина.
В с. Нетайлово Покровского района от обстрела получил телесные повреждения 19-летний юноша, а в г. Торецке в результате вражеского обстрела получили контузии 59-летняя женщина и мужчина 60 лет".
Детали: Кроме того, взрывами повреждены частные домовладения, многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.