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У Херсоні росіяни влучили в транспортне і харчове підприємства

Катерина ТищенкоНеділя, 22 жовтня 2023, 17:37
У Херсоні росіяни влучили в транспортне і харчове підприємства
ілюстративне фото Дмитра Ларіна, УП

Внаслідок російських обстрілів у неділю в Херсоні є влучання в оселі, будівлі транспортного і харчового підприємств.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Дослівно: "Від початку цієї доби по населених пунктах правобережжя випущено 12 керованих авіабомб.

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Були влучання у Херсонському районі та трьох селах Бериславського району.

Разом з цим під вогнем опинився Херсон. У місті – влучання в оселі, будівлі транспортного і харчового підприємств".

Теми: Херсонвійна
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