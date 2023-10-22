У Херсоні росіяни влучили в транспортне і харчове підприємства
Неділя, 22 жовтня 2023, 17:37
Внаслідок російських обстрілів у неділю в Херсоні є влучання в оселі, будівлі транспортного і харчового підприємств.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Дослівно: "Від початку цієї доби по населених пунктах правобережжя випущено 12 керованих авіабомб.
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Були влучання у Херсонському районі та трьох селах Бериславського району.
Разом з цим під вогнем опинився Херсон. У місті – влучання в оселі, будівлі транспортного і харчового підприємств".