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В Херсоне россияне обстреляли транспортное и пищевое предприятия

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 октября 2023, 17:37
В Херсоне россияне обстреляли транспортное и пищевое предприятия
иллюстративное фото Дмитрия Ларина, УП

В результате российских обстрелов в воскресенье в Херсоне есть попадания в дома, здания транспортного и пищевого предприятий.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Дословно: "С начала этих суток по населенным пунктам правобережья выпущено 12 управляемых авиабомб.

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Были попадания в Херсонском районе и трех селах Бериславского района.

Вместе с этим под огнем оказался Херсон. В городе – попадания в дома, здания транспортного и пищевого предприятий".

Темы: Херсонвойна
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