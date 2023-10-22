В Херсоне россияне обстреляли транспортное и пищевое предприятия
Воскресенье, 22 октября 2023, 17:37
В результате российских обстрелов в воскресенье в Херсоне есть попадания в дома, здания транспортного и пищевого предприятий.
Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram
Дословно: "С начала этих суток по населенным пунктам правобережья выпущено 12 управляемых авиабомб.
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Были попадания в Херсонском районе и трех селах Бериславского района.
Вместе с этим под огнем оказался Херсон. В городе – попадания в дома, здания транспортного и пищевого предприятий".