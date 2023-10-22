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Вибори у Швейцарії: правопопулістам прогнозують успіх

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 22 жовтня 2023, 18:38
Вибори у Швейцарії: правопопулістам прогнозують успіх
будівля парламенту Швейцарії, фото AFP via Getty Images

На виборах до парламенту Швейцарії в неділю найсильніші результати показала ультраправа і євроскептична Швейцарська народна партія (SVP).

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на прогноз видання NZZ

Деталі: SVP, яка зосередила свою кампанію на антимігрантській риториці, за прогнозами, отримає близько 30% голосів – порівняно з 25,6% чотири роки тому. Цей результат є вищим, ніж передбачали передвиборчі опитування. З 2003 року SVP – найбільша партія у парламенті країни.

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Соціал-демократи, Вільні демократи та Центристський альянс також, за прогнозами, досягнуть успіхів, причому лише Зелені та Зелені ліберали, за прогнозами, втратять підтримку у порівнянні з 2019 роком.

Остаточні результати голосування будуть відомі за декілька годин.

Незалежно від результатів, зміни у виконавчій владі Швейцарії малоймовірні, оскільки уряд із 7 членів сформований не коаліцією чи абсолютною більшістю, а діє за домовленістю між найбільшими партіями, що обмежує можливості для значних політичних зрушень.

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Посилення позицій ультраправих, імовірно, вплине на риторику влади щодо міграційних питань – які Швейцарська народна партія активно використовувала у виборчій кампанії – та зменшить увагу до проблеми кліматичних змін.

Що передувало: Виборчі дільниці були відкриті лише кілька годин в неділю, оскільки переважна більшість швейцарських виборців голосували протягом чотирьох тижнів до дня виборів.

Зараз міністр внутрішніх справ Швейцарії Ален Берсе обіймає посаду президента, він був обраний у 2023 році.

Теми: Швейцаріявибори
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