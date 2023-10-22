Выборы в Швейцарии: правопопулистам прогнозируют успех

На выборах в парламент Швейцарии в воскресенье самые сильные результаты показала ультраправая и евроскептическая Швейцарская народная партия (SVP).

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на прогноз издания NZZ

Детали: SVP, которая сосредоточила свою кампанию на антимигрантской риторике, по прогнозам, получит около 30% голосов – по сравнению с 25,6% четыре года назад. Этот результат выше, чем предполагали предвыборные опросы. С 2003 года SVP – крупнейшая партия в парламенте страны.

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Социал-демократы, Свободные демократы и Центристский альянс также, по прогнозам, добьются успехов, причем только Зеленые и Зеленые либералы, по прогнозам, потеряют поддержку по сравнению с 2019 годом.

Окончательные результаты голосования будут известны через несколько часов.

Вне зависимости от результатов изменения в исполнительной власти Швейцарии маловероятны, поскольку правительство из 7 членов сформировано не коалицией или абсолютным большинством, а действует по договоренности между крупнейшими партиями, что ограничивает возможности для значительных политических сдвигов.

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Усиление позиций ультраправых, вероятно, повлияет на риторику властей относительно миграционных вопросов – которые Швейцарская народная партия активно использовала в избирательной кампании – и снизит внимание на проблему климатических изменений.

Что предшествовало: Избирательные участки были открыты всего несколько часов в воскресенье, поскольку большинство швейцарских избирателей голосовали в течение четырех недель до дня выборов.

Сейчас министр внутренних дел Швейцарии Ален Берсе занимает пост президента, он был избран в 2023 году.