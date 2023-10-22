Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти заявили, що на Крим летіли три ракети

Катерина ТищенкоНеділя, 22 жовтня 2023, 19:05
Окупанти заявили, що на Крим летіли три ракети
ілюстративне фото Getty Images

Так званий "губернатор Херсонської області" Володимир Сальдо заявив, що над окупованою частиною області в неділю було збито три українські ракети, які летіли на Крим.

Джерело: Сальдо в Telegram, пропагандистське агентство РИА Новости

Деталі: За його словами, ракети були збиті над "Генічеським муніципальним округом" Херсонської області з 16:45 до 17:30.

Реклама:

Як повідомляє РИА Новости, після 16:00 в окупованому Севастополі оголошували повітряну тривогу, зупинявся рух автотранспорту Кримським мостом.

Теми: КримвійнаХерсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоОперація ГУР: у Чорноморському в Криму уражено два російських катери

Росія лякає українців у Секторі Гази і пропонує свою "евакуацію" − ГУР

Пентагон: Новий "Рамштайн" планують провести в середині листопада

Пакети оборонної допомоги Україні стануть меншими – Пентагон

Трамп розглядає на посаду свого потенційного віцепрезидента антиукраїнського телеведучого

Представника Росії уперше в історії не обрали до складу Міжнародного суду ООН

Усі новини...
Крим
Росіяни на годину перекривали Кримський міст
У Севастополі повідомляють про ракету, окупанти застосували маскувальний дим
Росія розмістила у Севастополі винищувачі, якими раніше лякав Путін
Останні новини
10:03
На Київщині ППО збила всі ворожі цілі – ніхто не постраждав
10:01
Окремі пілоти вже проходять підготовку на F-16 у небі – Повітряні сили
09:56
Нафта дешевшає третій тиждень поспіль на тлі спаду побоювань щодо війни на Близькому Сході
09:54
Двері Маріуполя, вивіски Києва. Історія про те, що так легко зруйнувати, але неможливо забути
09:40
Байден описав план гуманітарних пауз у Газі
09:36
"Я не можу відсторонено за цим спостерігати". Історії волонтерів-іноземців, які допомагають українцям
09:31
ДБР завершило розслідування вояжа Дубінського за кордон
09:31
Сліди масової різанини: під час розкопок в Китаї знайшли 41 обезголовлений скелет жінок і дітей
09:29
Хакери, пов'язані з РФ, взяли на себе відповідальність за збої у ChatGPT
09:27
Держдеп США схвалив продаж танків Abrams Румунії на суму $2,5 млрд
Усі новини...
Реклама: