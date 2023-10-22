Окупанти заявили, що на Крим летіли три ракети

Так званий "губернатор Херсонської області" Володимир Сальдо заявив, що над окупованою частиною області в неділю було збито три українські ракети, які летіли на Крим.

Джерело: Сальдо в Telegram, пропагандистське агентство РИА Новости

Деталі: За його словами, ракети були збиті над "Генічеським муніципальним округом" Херсонської області з 16:45 до 17:30.

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Як повідомляє РИА Новости, після 16:00 в окупованому Севастополі оголошували повітряну тривогу, зупинявся рух автотранспорту Кримським мостом.