Оккупанты заявили, что на Крым летели три ракеты

Так называемый "губернатор Херсонской области" Владимир Сальдо заявил, что над оккупированной частью области в воскресенье были сбиты три украинских ракеты, летевшие на Крым.

Источник: Сальдо в Telegram, пропагандистское агентство РИА Новости

Детали: По его словам, ракеты были сбиты над "Геническим муниципальным округом" Херсонской области с 16:45 до 17:30.

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Как сообщает РИА Новости, после 16:00 в оккупированном Севастополе объявляли воздушную тревогу, останавливалось движение автотранспорта по Крымскому мосту.