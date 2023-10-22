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Зеленський: Щодня потрібен результат, хоч на 500 метрів рухатися вперед

Катерина ТищенкоНеділя, 22 жовтня 2023, 20:12
Зеленський: Щодня потрібен результат, хоч на 500 метрів рухатися вперед
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Сили оборони мають щодня просуватися "хоч на 500 метрів".

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Головне – це фронт, наша оборона, наші дії, наші результати, допомога кожного та кожної тим, хто зараз у бою, на бойових постах, на позиціях.

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Щодня потрібен результат для України – вистояти проти російських штурмів, знищувати окупантів, рухатися вперед. Хоч на кілометр, хоч на 500 метрів, але вперед щодня, щоб покращувати українські позиції, щоб тиснути на окупантів.

Це додає державі сили. Це мотивує весь світ допомагати нам. І це доводить, що терор Росії не спрацює".

Деталі: Президент підкреслив, що російські терористи нічим не зламають українську волю захищати й захистити свою державу і свою незалежність, готовність людей працювати заради своєї держави, готовність битися, "щоб ніколи в Москві не було жодної реальної підстави сподіватися, нібито Україна колись зламається".

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Теми: Зеленськийвійнаконтрнаступ
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