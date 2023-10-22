Зеленский: Ежедневно нужен результат, хоть на 500 метров двигаться вперед

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Силы обороны должны ежедневно продвигаться "хоть на 500 метров".

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Главное – это фронт, наша оборона, наши действия, наши результаты, помощь каждого и каждой тем, кто сейчас в бою, на боевых постах, на позициях.

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Ежедневно нужен результат для Украины – выстоять против российских штурмов, уничтожать оккупантов, двигаться вперед. Хоть на километр, хоть на 500 метров, но вперед ежедневно, чтобы улучшать украинские позиции, чтобы давить на оккупантов.

Это придает государству силы. Это мотивирует весь мир помогать нам. И это доказывает, что террор России не сработает".

Детали: Президент подчеркнул, что российские террористы ничем не сломают украинскую волю защищать и защитить свое государство и свою независимость, готовность людей работать ради своего государства, готовность сражаться, "чтобы никогда в Москве не было никакого реального основания надеяться, якобы Украина когда-то сломается".