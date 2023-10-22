У Севастополі вибухи й видно дим – соцмережі

В окупованому Севастополі у неділю ввечері чутно вибухи, в районі Козачої бухти видно стовп диму.

Джерело: телеграм-канал "Крымский ветер", так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у Telegram

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Деталі: У Севастополі оголошено повітряну тривогу.

"Крымский ветер" повідомляє, що "в Севастополі вибухи, пуски і щось загорілося в районі Козачої бухти".

Канал також публікує відео.

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Прокремлівські місцеві телеграм-канали повідомляють про ракетний удар по Севастополю.

Оновлено: Пізніше так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв заявив, що "жодних вибухів у місті не було", і ППО в Севастополі теж не працювала.

"Сили ППО перебували в бойовій готовності, але до нас ніяких повітряних цілей сьогодні не долітало. Це такий спосіб у ворожих каналів хайпувати і тримати аудиторію в напрузі", - написав він.