В Севастополе взрывы и виден дым – соцсети

В оккупированном Севастополе в воскресенье вечером слышны взрывы, в районе Казачьей бухты виден столб дыма.

Источник: телеграм-канал "Крымский ветер", так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев в Telegram

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Детали: В Севастополе объявлена воздушная тревога.

"Крымский ветер" сообщает, что "в Севастополе взрывы, пуски и что-то загорелось в районе Казачьей бухты".

Канал также публикует видео.

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Прокремлевские местные телеграм-каналы сообщают о ракетном ударе по Севастополю.

Обновлено: Позже так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев заявил, что "никаких взрывов в городе не было" и ПВО в Севастополе тоже не работала.

"Силы ПВО находились в боевой готовности, но до нас никаких воздушных целей сегодня не долетало. Это такой способ у вражеских каналов хайповать и держать аудиторию в напряжении", - написал он.