Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Севастополе взрывы и виден дым – соцсети

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 октября 2023, 20:29
В Севастополе взрывы и виден дым – соцсети
последствия взрывов в Севастополе, скриншот видео канала "Крымский ветер"

В оккупированном Севастополе в воскресенье вечером слышны взрывы, в районе Казачьей бухты виден столб дыма.

Источник: телеграм-канал "Крымский ветер", так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев в Telegram

Реклама:

Детали: В Севастополе объявлена воздушная тревога.

"Крымский ветер" сообщает, что "в Севастополе взрывы, пуски и что-то загорелось в районе Казачьей бухты".

Канал также публикует видео.

ВИДЕО ДНЯ

Прокремлевские местные телеграм-каналы сообщают о ракетном ударе по Севастополю.

Обновлено: Позже так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев заявил, что "никаких взрывов в городе не было" и ПВО в Севастополе тоже не работала.

"Силы ПВО находились в боевой готовности, но до нас никаких воздушных целей сегодня не долетало. Это такой способ у вражеских каналов хайповать и держать аудиторию в напряжении", - написал он.

Темы: СевастопольвойнаКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из Сектора Газа эвакуировали еще 160 украинцев

видеоОперация ГУР: в Черноморском в Крыму поражены два российских катера

Россия пугает украинцев в Секторе Газа и предлагает свою "эвакуацию" − ГУР

Пентагон: Новый "Рамштайн" планируют провести в середине ноября

Пакеты оборонной помощи Украине станут меньше – Пентагон

Трамп рассматривает на должность своего потенциального вице-президента антиукраинского телеведущего

Все новости...
Севастополь
Ракета попала по складам с оружием Черноморского флота РФ в Крыму – росСМИ
В Севастополе прогремел мощный взрыв – СМИ
Оккупанты объявляли воздушную тревогу в Севастополе и перекрывали Крымский мост
Последние новости
10:38
Украинский правозащитник Максим Буткевич исчез в плену РФ
10:35
По всей Украине − воздушная тревога
10:25
видеоГУР показало видео удара по катерам ЧФ РФ на побережье Крыма
10:21
Мошенники выманили почти 700 тысяч якобы на лечение тяжелобольных детей и военных
10:14
Из Сектора Газа эвакуировали еще 160 украинцев
10:13
Шефство стран над отстройкой регионов: кто из партнеров помог больше всего
10:03
На Киевщине ПВО сбила все вражеские цели – никто не пострадал
10:01
Отдельные пилоты уже проходят подготовку на F-16 в небе – Воздушные силы
09:56
Нефть дешевеет третью неделю подряд на фоне спада опасений относительно войны на Ближнем Востоке
09:54
Дверь Мариуполя, вывески Киева. История о том, что так легко разрушить, но невозможно забыть
Все новости...
Реклама: