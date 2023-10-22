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У Торецьку внаслідок обстрілу горіла шахта, гасили 15 годин

Катерина ТищенкоНеділя, 22 жовтня 2023, 21:41
У Торецьку внаслідок обстрілу горіла шахта, гасили 15 годин
пожежа в Торецьку, фото ДСНС

У Торецьку Донецької області протягом 15 годин гасили пожежу на території шахти, що виникла внаслідок ворожого обстрілу.

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "Вчора опівночі внаслідок ворожого обстрілу м. Торецьк Бахмутського району виникла пожежа на території шахти.

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По прибуттю вогнеборці з'ясували, що відбувається горіння підйомного механізму на площі 1000 кв. м, покрівлі 3-поверхової будівлі адміністративно-побутового корпусу на всій площі (2000 кв. м) та на 3 поверсі будівлі.

Впродовж 15 годин рятувальники боролися з вогняною стихією та ліквідували пожежу о 14:15".

пожежа в Торецьку, фото ДСНС
пожежа в Торецьку, фото ДСНС

Деталі: У ДСНС уточнили, що на гасіння пожежі залучалось 27 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки.

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Теми: Донецька областьпожежавійна
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