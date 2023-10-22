В Торецке в результате обстрела горела шахта, тушили 15 часов

В Торецке Донецкой области в течение 15 часов тушили пожар на территории шахты, возникший в результате вражеского обстрела.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "Вчера в полночь в результате вражеского обстрела г. Торецк Бахмутского района возник пожар на территории шахты.

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По прибытию пожарные выяснили, что происходит горение подъемного механизма на площади 1000 кв. м, кровли 3-этажного здания административно-бытового корпуса на всей площади (2000 кв. м) и на 3 этаже здания.

В течение 15 часов спасатели боролись с огненной стихией и ликвидировали пожар в 14:15".

пожар в Торецке, фото ГСЧС

Детали: В ГСЧС уточнили, что на тушение пожара привлекалось 27 человек личного состава и 6 единиц техники.