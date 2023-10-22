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У Києві на колії загинула людина, рух міської електрички затримувався

Катерина ТищенкоНеділя, 22 жовтня 2023, 23:25
У Києві на колії загинула людина, рух міської електрички затримувався
ілюстративне фото Pixabay

У Києві через смертельне травмування людини на колії затримувався рух міської електрички.

Джерело: Kyiv City Express

Дослівно: "Знову смертельне травмування людини на колії.

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Поїзд зі станції Київ-Дніпровський у напрямку Почайни затримується до завершення слідчих дій. Зі Святошина о 21:31 вирушить підмінний електропоїзд.

Благаємо, будьте уважними при переході залізничних колій і навчайте цьому дітей!".

Деталі: Пізніше в Kyiv City Express повідомили, що майже надолужили відставання від графіка.

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Теми: Київтранспорт
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