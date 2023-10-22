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В Киеве на путях погиб человек, движение городской электрички задерживалось

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 октября 2023, 23:25
В Киеве на путях погиб человек, движение городской электрички задерживалось
иллюстративное фото Pixabay

В Киеве из-за смертельного травмирования человека на железнодорожных путях задерживалось движение городской электрички.

Источник: Kyiv City Express

Дословно: "Опять смертельное травмирование человека на путях.

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Поезд со станции Киев-Днепровский в направлении Почайны задерживается до завершения следственных действий. Со Святошина в 21:31 отправится подменный электропоезд.

Умоляем, будьте внимательны при переходе железнодорожных путей и учите этому детей!".

Детали: Позже в Kyiv City Express сообщили, что почти наверстали отставание от графика.

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Темы: Киевтранспорт
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