В Киеве на путях погиб человек, движение городской электрички задерживалось

В Киеве из-за смертельного травмирования человека на железнодорожных путях задерживалось движение городской электрички.

Источник: Kyiv City Express

Дословно: "Опять смертельное травмирование человека на путях.

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Поезд со станции Киев-Днепровский в направлении Почайны задерживается до завершения следственных действий. Со Святошина в 21:31 отправится подменный электропоезд.

Умоляем, будьте внимательны при переходе железнодорожных путей и учите этому детей!".

Детали: Позже в Kyiv City Express сообщили, что почти наверстали отставание от графика.