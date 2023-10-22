В Киеве на путях погиб человек, движение городской электрички задерживалось
Воскресенье, 22 октября 2023, 23:25
В Киеве из-за смертельного травмирования человека на железнодорожных путях задерживалось движение городской электрички.
Источник: Kyiv City Express
Дословно: "Опять смертельное травмирование человека на путях.
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Поезд со станции Киев-Днепровский в направлении Почайны задерживается до завершения следственных действий. Со Святошина в 21:31 отправится подменный электропоезд.
Умоляем, будьте внимательны при переходе железнодорожных путей и учите этому детей!".
Детали: Позже в Kyiv City Express сообщили, что почти наверстали отставание от графика.
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