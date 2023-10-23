Ізраїль не має наміру контролювати Сектор Гази – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Ізраїль не має наміру керувати Сектором Гази після закінчення війни.

Джерело: Блінкен в ефірі телеканалу NBC, цитує The Guardian

Пряма мова: "Вони не можуть повернутися до статус-кво, оскільки ХАМАС може повторити те, що він зробив".

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"Водночас, те, що я чув від ізраїльтян, свідчить про те, що вони не мають жодного наміру, жодного бажання самостійно керувати Газою".

"Вони пішли з Гази в односторонньому порядку, беззастережно, кілька десятиліть тому, але не можуть бути в ситуації, коли вони постійно перебувають під загрозою найжахливіших терористичних атак, що йдуть з Гази".

Деталі: За словами Блінкена, потрібно знайти варіант, щоб гарантувати, що "ХАМАС не зможе зробити це знову".

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"Існують різні ідеї щодо того, що може статися далі, але, на мою думку, над усім цим потрібно працювати… навіть тоді, коли Ізраїль має справу з нинішньою загрозою", – додав держсекретар США.