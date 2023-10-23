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Израиль не намерен контролировать Сектор Газа – Блинкен

Ольга ГлущенкоПонедельник, 23 октября 2023, 00:58
Израиль не намерен контролировать Сектор Газа – Блинкен
Блинкен, фото: Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль не намерен управлять Сектором Газы после окончания войны.

Источник: Блинкен в эфире телеканала NBC, цитирует The Guardian

Прямая речь: "Они не могут вернуться к статус-кво, поскольку ХАМАС может повторить то, что он сделал".

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"В то же время, то, что я слышал от израильтян, свидетельствует о том, что они не имеют никакого намерения, никакого желания самостоятельно управлять Газой".

"Они ушли из Газы в одностороннем порядке, безоговорочно, несколько десятилетий назад, но не могут быть в ситуации, когда они постоянно находятся под угрозой самых ужасных террористических атак, идущих из Газы".

Детали: По словам Блинкена, нужно найти вариант, чтобы гарантировать, что "ХАМАС не сможет сделать это снова".

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"Существуют различные идеи относительно того, что может произойти дальше, но, по моему мнению, над всем этим нужно работать... даже тогда, когда Израиль имеет дело с нынешней угрозой", - добавил госсекретарь США.

Темы: СШАИзраильСектор ГазаХАМАС
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