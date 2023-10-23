У низці областей була повітряна тривога через ракетну небезпеку і загрозу БпЛА

Вночі 23 жовтня в низці областей України була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку і загрозу ворожих безпілотників.

Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили

Деталі: Близько першої ночі Україною почала ширитися повітряна тривога.

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Спочатку її оголосили в Чернігівській та Сумській областях.

Пізніше тривога охопила південні області України.

Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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А також про загрозу ударних БпЛА з Чорного моря на Одещині, зокрема в Затоці.

Згодом ПС уточнили, що ударні дрони загрожують Миколаївській та Херсонській областям.

Оновлено: Після 1:30 в Чернігівській та Сумській областях оголосили відбій тривоги.

А о 1:41 повітряна тривога поширилася на Кіровоградську область.

О 1:46 повітряну тривогу скасували в Одеській області.

Після 2:30 в областях (крім Кіровоградської), де була загроза ворожих дронів, також оголосили відбої тривог.

О 3:24 тривогу скасували і в Кіровоградській області.