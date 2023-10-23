У низці областей була повітряна тривога через ракетну небезпеку і загрозу БпЛА
Вночі 23 жовтня в низці областей України була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку і загрозу ворожих безпілотників.
Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили
Деталі: Близько першої ночі Україною почала ширитися повітряна тривога.
Спочатку її оголосили в Чернігівській та Сумській областях.
Пізніше тривога охопила південні області України.
Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку в Дніпропетровській та Запорізькій областях.
А також про загрозу ударних БпЛА з Чорного моря на Одещині, зокрема в Затоці.
Згодом ПС уточнили, що ударні дрони загрожують Миколаївській та Херсонській областям.
Оновлено: Після 1:30 в Чернігівській та Сумській областях оголосили відбій тривоги.
А о 1:41 повітряна тривога поширилася на Кіровоградську область.
О 1:46 повітряну тривогу скасували в Одеській області.
Після 2:30 в областях (крім Кіровоградської), де була загроза ворожих дронів, також оголосили відбої тривог.
О 3:24 тривогу скасували і в Кіровоградській області.